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Общество

На ТЭЦ Бишкека начали ремонт основных энергоблоков

На ТЭЦ Бишкека начинается ремонт для обеспечения надежной работы станции в отопительный сезон 2025-2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Планируется капитальный ремонт котлоагрегата и турбогенератора, а также текущий ремонт четырех котлоагрегатов и турбогенераторов. Также проведут работы на основном и вспомогательном оборудовании.

Работы будут проходить в несколько этапов и затронут основные энергоблоки и вспомогательные системы. Вместе с тем планируется провести работы по замене изношенных частей, улучшению системы автоматизации и энергоэффективности.

Отмечается, что МП «Бишкекская теплоэлектроцентраль» продолжает обеспечивать тепло и уже готовится к следующей зиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325149/
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