Проводить каждый понедельник сандень просит мэрия Бишкека владельцев рынков

Мэрия города Бишкека предупреждает владельцев рынка о необходимости проведения санитарного дня каждую неделю по понедельникам. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Согласно распоряжению мэрии Бишкека, мероприятия должны включать дезинфекцию, сбор и вывоз отходов и мусора. Проверка исполнения этих требований лежит на муниципальной инспекции мэрии и Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора. За неисполнение распоряжения будут приняты меры согласно статье 434 Кодекса КР о правонарушениях.

Отмечается, что санитарный день относится к периодически проводимым мероприятиям, целью которых является обеспечение санитарно-гигиенической безопасности для всех участников рынка.

Практика введения сандней существует в различных странах мира, особенно в тех, где существуют строгие требования к санитарным и гигиеническим стандартам как в отношении продуктов питания, так и в отношении общественного здоровья.

В остальное время рынки будут работать каждый день с 9.00 до 17.00.