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Общество

В Бишкеке частично изменили схемы движения автобусных маршрутов № 55 и 56

В Бишкеке с 8 апреля частично изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 55 и 56. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания, сокращение времени в пути и повышение комфорта пассажиров.

Маршрут №55 по направлению «Чоң-Арык – МТУ Маевка»

Ранее автобус следовал по круговой схеме (улицы Семетей, Айланма). Теперь движение будет организовано по проспекту Жибек Жолу и улице Махатмы Ганди, обеспечивая более прямое и удобное сообщение между селом Чон Арык и МТУ Маевка.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Маршрут №56 по направлению «Чоң-Арык – Аламедин-1».

Ранее автобус двигался по кольцевому маршруту. Теперь он будет следовать по улицам Байтика Баатыра, Жумабека, Салиева и Ауэзова, что значительно улучшит доступность общественного транспорта в этом направлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325144/
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