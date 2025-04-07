В Бишкеке частично изменили схемы движения автобусных маршрутов № 55 и 56

В Бишкеке с 8 апреля частично изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 55 и 56. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания, сокращение времени в пути и повышение комфорта пассажиров.
Маршрут №55 по направлению «Чоң-Арык – МТУ Маевка»Ранее автобус следовал по круговой схеме (улицы Семетей, Айланма). Теперь движение будет организовано по проспекту Жибек Жолу и улице Махатмы Ганди, обеспечивая более прямое и удобное сообщение между селом Чон Арык и МТУ Маевка.