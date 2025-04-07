В Таласской области открыт детсад имени погибшего на границе военнослужащего

В Аманбаевском айыльном аймаке Таласской области состоялось открытие детского образовательного учреждение, спонсором которого, как сообщили в ГКНБ, выступил Камчыбек Ташиев.

Отмечается, что детскому саду было присвоено имя лейтенанта Дастана Анарбекова — военнослужащего пограничной заставы «Достук» Баткенского района. Он погиб во время вооруженного конфликта на государственной границе в 2022 году.

Напомним, Дастану Анарбекову был всего 21 год. Уроженец Таласской области окончил Военный институт в 2022 году и был командирован в Баткенскую область для несения службы. Родители Анарбекова сообщили о том, что он пропал без вести во время конфликта на границе. Позже по результатам ДНК-анализа найденных фрагментов тела было заявлено, что погибшим был Дастан Анарбеков.