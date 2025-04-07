В Бишкеке временно изменили схемы движения автобусов

С 7 по 23 апреля в Бишкеке частично будут изменены схемы движения автобусных маршрутов. Это связано с проведением работ по замене тепловой сети на пересечении улицы Рыскулова и бульвара Молодой Гвардии.

Как сообщили в мэрии, на вышеотмеченном участке изменятся схемы движения некоторых автобусных и микроавтобусных маршрутов:

— автобусные маршруты № 7, 34 и 102 временно изменят свое направление и будут курсировать по бульвару Молодой Гвардии;

— маршруты микроавтобусов № 133, 161, 173, 200, 211, 218 и 290 частично изменят схему движения и будут перенаправлены на проспект Жибек Жолу.

Горожан, автомобилистов и гостей столицы просят учитывать эти изменения при планировании поездок, а также по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать заторов.