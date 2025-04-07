Всемирный день здоровья, отмечаемый сегодня, даст старт годичной информационной кампании по вопросам охраны здоровья матерей и новорожденных. Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

В рамках этой кампании, которая пройдет под девизом «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего», к правительствам стран и мировому сообществу в области здравоохранения будет обращен призыв активизировать усилия по ликвидации предотвратимой материнской и младенческой смертности и уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию женщин в целом.

ВОЗ и партнеры также будут распространять полезную информацию по вопросам охраны здоровья во время беременности и родов, а также укрепления здоровья в послеродовой период.

Обеспечить выживание и процветание каждой женщины и каждого младенца

Эта задача имеет решающее значение. К несчастью, по опубликованным на сегодня оценкам, каждый год от причин, связанных с беременностью и родами, умирает почти 300 тысяч женщин, более 2 миллионов младенцев гибнут в первый месяц жизни, и примерно 2 миллиона беременностей заканчиваются мертворождением. Таким образом, в среднем каждые 7 секунд происходит один предотвратимый случай смерти.

В государствах с низким и средним уровнем дохода каждый $1, вложенный в охрану здоровья матерей и новорожденных, по оценкам, приносит от $9 до $20 в виде отдачи. Доказано, что инвестиции в здоровье матерей и новорожденных способствуют экономическому развитию и формированию более счастливого и здорового общества.

Прислушиваться к женщинам и оказывать поддержку семьям

Женщины и их семьи во всем мире нуждаются в высококачественной помощи и физической и эмоциональной поддержке до, во время и после родов.

Решение многочисленных проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются матери и новорожденные, требует эволюции систем здравоохранения. К указанным проблемам относятся не только непосредственные осложнения беременности и родов, но и психические расстройства, неинфекционные заболевания и вопросы планирования семьи.