15:43
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Общество

7 апреля — Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья, отмечаемый сегодня, даст старт годичной информационной кампании по вопросам охраны здоровья матерей и новорожденных. Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

В рамках этой кампании, которая пройдет под девизом «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего», к правительствам стран и мировому сообществу в области здравоохранения будет обращен призыв активизировать усилия по ликвидации предотвратимой материнской и младенческой смертности и уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию женщин в целом.

ВОЗ и партнеры также будут распространять полезную информацию по вопросам охраны здоровья во время беременности и родов, а также укрепления здоровья в послеродовой период.

Обеспечить выживание и процветание каждой женщины и каждого младенца

Эта задача имеет решающее значение. К несчастью, по опубликованным на сегодня оценкам, каждый год от причин, связанных с беременностью и родами, умирает почти 300 тысяч женщин, более 2 миллионов младенцев гибнут в первый месяц жизни, и примерно 2 миллиона беременностей заканчиваются мертворождением. Таким образом, в среднем каждые 7 секунд происходит один предотвратимый случай смерти.

В государствах с низким и средним уровнем дохода каждый $1, вложенный в охрану здоровья матерей и новорожденных, по оценкам, приносит от $9 до $20 в виде отдачи. Доказано, что инвестиции в здоровье матерей и новорожденных способствуют экономическому развитию и формированию более счастливого и здорового общества.

Прислушиваться к женщинам и оказывать поддержку семьям

Женщины и их семьи во всем мире нуждаются в высококачественной помощи и физической и эмоциональной поддержке до, во время и после родов.

Решение многочисленных проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются матери и новорожденные, требует эволюции систем здравоохранения. К указанным проблемам относятся не только непосредственные осложнения беременности и родов, но и психические расстройства, неинфекционные заболевания и вопросы планирования семьи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325117/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ передала Минздраву лабораторное оборудование на 8 миллионов сомов
ВОЗ: Смертность от рака груди в мире вырастет на 68 процентов к 2050 году
ВОЗ надеется, что США пересмотрят свое решение о выходе из организации
Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения
Кыргызстану передали реагенты для исследования на выявление вируса оспы обезьян
В ВОЗ составили список патогенов, против которых срочно необходимы новые вакцины
Оспа обезьян. ЮНИСЕФ запросил $58,8 миллиона, чтобы остановить вспышку в Африке
Первая вакцина против оспы обезьян одобрена ВОЗ
ВОЗ предупреждает о росте заболеваемости COVID-19 и его новыми вариантами
ВОЗ предупреждает о фальсификации препарата «Оземпик» для лечения диабета
Популярные новости
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
ГКНБ предупреждает: за&nbsp;ношение никабов будут штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов
За&nbsp;какие нарушения водителей могут опросить на&nbsp;знание ПДД За какие нарушения водителей могут опросить на знание ПДД
В&nbsp;КР&nbsp;хотят высадить 7&nbsp;миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
7 апреля, понедельник
15:40
Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного рас...
15:33
В Таласе построят стадион на 5 тысяч мест
15:29
Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к 2026 году
15:08
Государству возвращен земельный участок пансионата «Ош»
15:04
7 апреля — Всемирный день здоровья