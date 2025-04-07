Участок улицы Рыскулова в Бишкеке временно закроют для движения транспорта с 7 по 23 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Одновременно с реабилитацией дорожного полотна по бульвару Молодая Гвардия МП «Бишкектеплосеть» проводит работы по замене тепловой сети. Перекрытие дорог связано с заменой старой трубы диаметром 520 миллиметров на новую с увеличенным диаметром — 720 миллиметров.

Работы пройдут на участке улицы Рыскулова, на пересечении с бульваром Молодая Гвардия. Общая протяженность участка — 112 метров.