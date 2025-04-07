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Общество

В Кыргызстан завезли 245 породистых лошадей

По состоянию на март 2025 года в Кыргызстан ввезено 245 породистых лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что в целях повышения продуктивности скота в нашу республику ежегодно завозят около 800-900 чистокровных лошадей из европейских стран и США.

«Этот процесс вносит значительный вклад в улучшение породных качеств местного поголовья, способствуя повышению его генетического потенциала и общей продуктивности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, специалисты проводят тщательную экспертную оценку племенной ценности лошадей, завезенных из-за границы. Стоимость породистых лошадей не уточняется.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Одна из завезенных в Кыргызстан породистых лошадей

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325096/
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