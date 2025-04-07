Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев направил в мэрию запрос по земельному участку в 12-м микрорайоне площадью 0,063 гектара, расположенному между домами № 30, 32, 37 и ветеринарной клиникой «Томас». В своем Telegram-канале он сообщил, что получил ответ от муниципалитета.

Отмечается, что этот участок передан в бессрочное и временное пользование департаменту по управлению муниципальным имуществом.

На части участка (0,02175 гектара) планируется строительство офиса с детским садом, а оставшаяся часть (0,0413 гектара) предназначена для гостевой автопарковки и благоустройства территории возле дома № 30.

В настоящее время ведется работа по оформлению соответствующих документов, проинформировала мэрия.