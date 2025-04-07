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Общество

Более 66 тысяч детей в Кыргызстане записали в школы

В Кыргызстане в школы зарегистрировано более 66 тысяч детей. Об этом говорят открытые данные на портале 1mektep.edu.gov.kg.

По сведениям системы, в том числе записано более 600 льготников. Свободными остается более 220 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислено 5 тысяч детей, во второй — 6,2 тысячи.

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Отметим, что первый этап электронной записи проводится по адресу постоянной прописки — до 1 июня.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325046/
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