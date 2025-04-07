08:30
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Общество

Внимание! В Бишкеке на ремонт закрывается еще один участок улицы Медерова

На ремонт с 8 апреля в Бишкеке закрывается еще один участок улицы Медерова. Об этом сообщили в мэрии.

Уточняется, что с 8 апреля начинается очередной этап реабилитации улицы Медерова: закроют отрезок от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Байтика Баатыра. Работы проводятся в рамках плана на 2025 год.

Напомним, со 2 апреля на реабилитацию закрыли участок улицы Медерова от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. В связи с этим изменили схему движения общественного транспорта. Автобусный маршрут № 212 перенаправили на улицу Горького.

Горожан и гостей столицы просят заранее планировать маршрут движения и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325041/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия ответила на жалобы граждан на дорогу к Ореховой роще
Дорогу в микрорайоне «Тунгуч» заново отремонтируют. Стройкомпания вернет деньги
С 1 апреля закрывают для проезда еще один участок бульвара Молодой Гвардии
Ремонт дорог в Бишкеке. Улицы будут закрывать поэтапно
Мэр столицы рассказал президенту о ремонте дорог в Бишкеке и других проектах
В Бишкеке с 25 марта закроют несколько улиц на реконструкцию
Кто будет ремонтировать дороги в Бишкеке? Кабмин определил подрядчиков
Новая дорога в микрорайоне «Тунгуч» вся в ямах. Ответ мэрии
Полный список улиц и мостов в Бишкеке, которые реконструируют и построят
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы обновят и сколько на это выделили денег
Популярные новости
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
ГКНБ предупреждает: за&nbsp;ношение никабов будут штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов
За&nbsp;какие нарушения водителей могут опросить на&nbsp;знание ПДД За какие нарушения водителей могут опросить на знание ПДД
В&nbsp;КР&nbsp;хотят высадить 7&nbsp;миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников В КР хотят высадить 7 миллиардов деревьев, чтобы остановить таяние ледников
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
7 апреля, понедельник
08:21
Более 265 тонн мусора собрали в Бишкеке на субботнике в выходные Более 265 тонн мусора собрали в Бишкеке на субботнике в...
08:10
Внимание! В Бишкеке на ремонт закрывается еще один участок улицы Медерова
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 апреля: дожди с грозами
20:20
Президент Кыргызстана не стал подписывать Земельный кодекс
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки
18:30
7 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Из-за машин на тротуаре люди вынуждены идти по проезжей части