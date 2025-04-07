Внимание! В Бишкеке на ремонт закрывается еще один участок улицы Медерова

На ремонт с 8 апреля в Бишкеке закрывается еще один участок улицы Медерова. Об этом сообщили в мэрии.

Уточняется, что с 8 апреля начинается очередной этап реабилитации улицы Медерова: закроют отрезок от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Байтика Баатыра. Работы проводятся в рамках плана на 2025 год.

Напомним, со 2 апреля на реабилитацию закрыли участок улицы Медерова от улицы Юнусалиева до улицы Жукеева-Пудовкина. В связи с этим изменили схему движения общественного транспорта. Автобусный маршрут № 212 перенаправили на улицу Горького.

Горожан и гостей столицы просят заранее планировать маршрут движения и по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы избежать пробок.