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Общество

В ущелье Долон демонтируют все торговые павильоны, расположенные вдоль дороги

В Нарынской области на автодорогах демонтируют все незаконные торговые точки и хозпостройки. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

Уточняется, что на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт в ущелье Долон выявлены незаконные торговые павильоны, вагоны и другие постройки. Их установка на участках, не предназначенных для торговли, создает угрозу здоровью населения, пояснили чиновники. Здесь продают фрукты, овощи, рыбу и другие продукты питания, когда на дороге всегда пыль и выхлопные газы.

Все несанкционированные постройки демонтируют в апреле.

До 15 апреля айыл окмоту должны определить и предложить альтернативные участки для размещения торговых объектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325039/
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