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Общество

В Бишкеке открыли велосезон-2025

Сегодня в Бишкеке состоялось открытие велосезона. Мероприятие собрало сотни любителей велоспорта и активного образа жизни.

Маршрут стартовал в парке Победы имени Даира Асанова. Участники проехали на велосипедах 5,5 километра, наслаждаясь весенней погодой. На финише любителей велоспорта ждала развлекательная программа.

Велопробег прошел с участием заместителя мэра города Виктории Мозгачевой, которая поприветствовала участников и подчеркнула важность развития велокультуры в столице.

Безопасность участников обеспечивали сотрудники ГУОБДД, кареты скорой помощи и волонтеры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325034/
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