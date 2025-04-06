Кыргызстан выступил партнером выставки туризма «Лето-2025» в Екатеринбурге

Международная туристическая выставка «Лето-2025» открылась в Екатеринбурге. Среди участников есть представители стран Центральной Азии — Таджикистана, Узбекистана. Государством-партнером выступает Кыргызстан. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

«Кыргызстан — это уникальная страна с богатой историей, самобытной культурой и впечатляющей природой, предлагающая множество возможностей для туристов. Мы создаем благоприятные условия для путешественников, улучшая инфраструктуру и разрабатывая новые туристические маршруты. Мы придаем особое значение развитию туризма», — сказал директор департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Эрденет Касымов.

По его словам, важным шагом к устойчивому развитию туризма стало принятие программы, действующей с 2025 до 2030 года.

В программе — более 30 конференций, презентаций и круглых столов, в том числе пленарное заседание «Развитие современного туристского рынка: основные направления, вызовы и возможности» и представление туристских ресурсов государств Центральной Азии.

«Ежегодно выставка является платформой для коммуникации широкого круга профессионалов туристской отрасли РФ и иностранных государств, содействует развитию российского туристического рынка и укреплению международного сотрудничества», — отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.