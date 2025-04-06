Кыргызстан стал второй страной по числу трудовых мигрантов в России. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного форума труда.

«По числу граждан, которые занимаются трудом, Киргизия вышла впервые в истории новой России на второе место», — уточнил он.

По словам Александра Горового, в конце прошлого года в РФ находилось около 6,3 миллиона иностранцев, большая часть которых была в государстве на законных основаниях. Из этого числа свыше 1,4 миллиона человек являются гражданами Узбекистана.