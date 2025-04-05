Кыргызский государственный театр юного зрителя начал гастроли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось официальное открытие гастролей Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой. Начало гастрольному туру положил показ спектакля «Приходи в себя, Жоламан», поставленного по мотивам романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства КР.

В рамках гастрольной программы кыргызский театральный коллектив также представил екатеринбургской аудитории постановку «Письма – самолетики». Отмечается, что представленные спектакли получили положительный отклик у зрителей. Мероприятия посетили представители кыргызской диаспоры.

Гастроли Кыргызского государственного ТЮЗ имени Бакен Кыдыкеевой стали возможны благодаря победе театра в конкурсе Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли». Организация визита осуществлена при содействии Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге.

Проведение гастролей приурочено к празднованию 95-летия Театра юного зрителя города Екатеринбурга, основанного 1 апреля 1930 года. Сообщается, что на юбилейные мероприятия также приглашены театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Бишкека и Минска.