В городе Ош рассмотрели вопросы компенсации земель после сноса объектов

В Оше 4 апреля состоялось заседание комиссии, которая рассмотрела вопрос выделения компенсационных земель за участки, освобожденные в результате сноса объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В заседании приняли участие заместитель мэра — председатель комиссии Замир Юсупов, а также руководители соответствующих учреждений и предприятий.

Согласно информации, представленной на заседании, в муниципалитет поступило 39 обращений от владельцев коммерческих торговых точек и 59 — от собственников частных жилых домов.

Комиссия приняла решение об удовлетворении данных обращений.

Отмечается, что после полного завершения дорожного проекта и определения красных линий проведут оценку стоимости земельных участков и начнут работу по предоставлению компенсационных земель в других районах.

Подчеркивается, что поступающие от граждан заявления будут оперативно рассмотрены комиссией.