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Общество

ГНС пресекла продажу немаркированных ГСМ в Ошской и Баткенской областях

Налоговая служба сообщила о выявлении фактов реализации немаркированных горюче-смазочных материалов в Ошской и Баткенской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе рейда сотрудники ГНС обнаружили нарушения на автозаправочной станции в Баткенской области и нефтебазе в Оше.

Общий объем немаркированного топлива составил 950 литров на АЗС в Баткенской области и 35 тысяч 547 литров на нефтебазе в южной столице.

В налоговой напомнили, что маркировка дизельного топлива, согласно законодательству Кыргызстана, является обязательной с 1 октября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325010/
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