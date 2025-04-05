Дорога по улице Саидова в городе Ош станет в два раза шире

В Оше ведется масштабная реконструкция дороги по улице Саидова, от пересечения с улицей Айтиева до улицы Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что с ходом работ ознакомился мэр южной столицы Женишбек Токторбаев. Дорога будет расширена в два раза и станет четырехполосной. Общая ширина улицы составит 26 метров, а ее протяженность — 1,2 километра.

Проектом реконструкции также предусмотрены установка ирригационных сетей, строительство тротуаров и обустройство зеленых зон.