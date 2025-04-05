В Бишкеке демонтируют самовольно установленные ограждения на центральных улицах

Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека проводит демонтаж самовольно установленных металлических ограждений. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, работы ведутся в рамках программы по улучшению архитектурно-эстетического облика столицы.
Демонтаж уже осуществлен по следующим адресам:
- бульвар Эркиндик, 7;
- улица Исанова, 81, 85 и 87;
- пересечение улиц 7 Апреля и Молдокулова;
- 5-й микрорайон.
Общая длина демонтированных заборов составила 551 метр. В управлении уточнили, что владельцы конструкций ранее получили уведомления о необходимости демонтажа.
Отмечается, что подобные мероприятия будут продолжены, в том числе в рамках обеспечения пожарной безопасности.