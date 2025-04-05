14:10
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Общество

В Бишкеке демонтируют самовольно установленные ограждения на центральных улицах

Управление по контролю за землепользованием мэрии Бишкека проводит демонтаж самовольно установленных металлических ограждений. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, работы ведутся в рамках программы по улучшению архитектурно-эстетического облика столицы.

Демонтаж уже осуществлен по следующим адресам:

  • бульвар Эркиндик, 7;
  • улица Исанова, 81, 85 и 87;
  • пересечение улиц 7 Апреля и Молдокулова;
  • 5-й микрорайон.

Общая длина демонтированных заборов составила 551 метр. В управлении уточнили, что владельцы конструкций ранее получили уведомления о необходимости демонтажа.

Отмечается, что подобные мероприятия будут продолжены, в том числе в рамках обеспечения пожарной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324999/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке очистили муниципальную базу от демонтированных объектов
В Маевке установили новые мусорные контейнеры
Бишкектеплосеть проводит рейды среди должников за тепловую энергию
Внимание! В Бишкеке 5 апреля закроют отрезок улицы Токтоналиева
На стихийных свалках Маевки установили камеры видеонаблюдения
Председатель кабмина проверил строящиеся объекты в Бишкеке
Защита частной собственности. Депутаты обсудят «моду на снос» в Кыргызстане
В мэрии считают, что троллейбусы были не выгодны для Бишкека
За неделю мэрия Бишкека демонтировала более 240 незаконных объектов
Мэрия построит новые детские сады и спорткомплексы в рамках АТР
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
ГКНБ предупреждает: за&nbsp;ношение никабов будут штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов
В&nbsp;Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на&nbsp;3-6 апреля В Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на 3-6 апреля
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
5 апреля, суббота
14:05
Расширение проспекта Айтматова: идут вырубка арчи и снос отдельных заборов Расширение проспекта Айтматова: идут вырубка арчи и сно...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 5 апреля. Что подорожало за неделю
13:55
В Токмаке парень привязал к батарее девушку, требуя выйти за него замуж
13:40
В Бишкеке демонтируют самовольно установленные ограждения на центральных улицах
13:21
Дорога по улице Саидова в городе Ош станет в два раза шире