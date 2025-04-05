В 2024 году из России выдворено или депортировано рекордное число иностранцев

В прошлом году из России выдворено или депортировано рекордное число иностранцев. Такие данные приводит МВД РФ.

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Отмечается, что в 2024-м из страны выдворены или депортированы рекордные 190,2 тысячи человек (на 31,1 процента больше, чем в 2023 году). Из них 157 тысяч иностранцев вынужденно покинули государство из-за нарушений законодательства (+44,6 процента).

Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что только 18 тысяч из 650 тысяч мигрантов воспользовались правом на легализацию в России. Указ президента, позволяющий узаконить их статус без высылки, действует до 30 апреля 2025-го.

По его словам, 6,3 миллиона иностранцев находятся в РФ, из них свыше 89,2 процента пребывают в стране легально.

«На этот новый год 6,3 миллиона иностранных граждан находилось на территории Российской Федерации, или на 5,1 процента больше, чем годом ранее. Большинство из них, 89,2 процента, находятся на законных основаниях», — сказал Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда.

«Около 60 процентов всех иностранцев — это граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана», — добавил он.

По словам первого замглавы МВД, в 2024 году в Россию въехало более 9,5 миллиона человек. Доля иностранных граждан, которые приехали в страну с целью работы, — 37,9 процента, обучения — 4,2 процента, в туристических целях — 5,7 процента и с частными визитами — почти 30 процентов. Выехали свыше 9,3 миллиона.