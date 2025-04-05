15:09
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Общество

В 2024 году из России выдворено или депортировано рекордное число иностранцев

В прошлом году из России выдворено или депортировано рекордное число иностранцев. Такие данные приводит МВД РФ.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что в 2024-м из страны выдворены или депортированы рекордные 190,2 тысячи человек (на 31,1 процента больше, чем в 2023 году). Из них 157 тысяч иностранцев вынужденно покинули государство из-за нарушений законодательства (+44,6 процента).

Первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что только 18 тысяч из 650 тысяч мигрантов воспользовались правом на легализацию в России. Указ президента, позволяющий узаконить их статус без высылки, действует до 30 апреля 2025-го.

По его словам, 6,3 миллиона иностранцев находятся в РФ, из них свыше 89,2 процента пребывают в стране легально.

«На этот новый год 6,3 миллиона иностранных граждан находилось на территории Российской Федерации, или на 5,1 процента больше, чем годом ранее. Большинство из них, 89,2 процента, находятся на законных основаниях», — сказал Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда.

«Около 60 процентов всех иностранцев — это граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана», — добавил он.

По словам первого замглавы МВД, в 2024 году в Россию въехало более 9,5 миллиона человек. Доля иностранных граждан, которые приехали в страну с целью работы, — 37,9 процента, обучения — 4,2 процента, в туристических целях — 5,7 процента и с частными визитами — почти 30 процентов. Выехали свыше 9,3 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324997/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Построить больницу кыргызско-российской дружбы предложено в Бишкеке
Кашель с кровью: Роспотребнадзор ответил на сообщения о новом вирусе
С 1 апреля в России будут штрафовать водителей с зарубежными удостоверениями
Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде
Дональд Трамп аннулировал разрешение на пребывание для 530 тысяч иностранцев
Профессора медицины депортировали из США из-за поддержки «Хезболлы»
Россия приветствует подписание договора о госгранице между КР и РТ
Эхо войны. Как в Центральной Азии отзовется сделка по Украине
В Пекине пройдут переговоры Китая, России и Ирана по ядерной программе Тегерана
Дональд Трамп пригрозил России масштабными санкциями и пошлинами
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
ГКНБ предупреждает: за&nbsp;ношение никабов будут штрафовать на&nbsp;20&nbsp;тысяч сомов ГКНБ предупреждает: за ношение никабов будут штрафовать на 20 тысяч сомов
В&nbsp;Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на&nbsp;3-6 апреля В Бишкеке ожидается гроза. Прогноз погоды на 3-6 апреля
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
5 апреля, суббота
15:00
Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к планам КР — Эдиль Байсалов Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к план...
14:42
Соцфонд Кыргызстана собрал в марте взносов на сумму более 6 миллиардов сомов
14:24
В 2024 году из России выдворено или депортировано рекордное число иностранцев
14:05
Расширение проспекта Айтматова: идут вырубка арчи и снос отдельных заборов
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 5 апреля. Что подорожало за неделю