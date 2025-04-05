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Общество

Жители Афганистана теряют доступ к медицине из-за приостановки помощи США

Жители Афганистана теряют доступ к медицине из-за приостановки помощи США. Об этом пишет Guardian.

Reuters
Фото Reuters. К 2026 году смертность при родах среди афганок может вырасти на 50 процентов

В стране с начала 2025 года закрылось больше 200 клиник, которые поддерживала Всемирная организация здравоохранения. Клиники обслуживали 1,8 миллиона человек — теперь все они остались без доступа к вакцинации, лечению инфекций, медицинской помощи для матерей и детей.

Некоторым гуманитарным организациям, например, Save the Children, тоже пришлось ликвидировать свои учреждения. А те, которые остались, работают на грани и могут закрыться в ближайшие недели.

Отмечается, что это, так же, как и ограничения на право получать образование для афганских женщин, случилось из-за указа президента США Дональда Трампа о приостановке всей иностранной помощи. Он обвинил международные организации в растрате средств и продвижении идей, которые вредят отношениям между государствами.

ВОЗ зафиксировала рост числа заболевших корью, малярией и полиомиелитом в 28 из 34 провинций Афганистана, где учреждения уже закрылись. Организация предупреждает: если финансирование не возобновится, доступ к медицине в государстве продолжит стремительно ухудшаться.

Ситуацию с здравоохранением в Афганистане ухудшает и то, что там стремительно растет число женщин и новорожденных, которые погибают из-за запрета на передвижение без мужского сопровождения. Женщины не могут вовремя добраться до больниц, а острый дефицит медработниц лишь усугубляет кризис.

К 2026-му смертность при родах среди афганок может вырасти на 50 процентов — такие данные приводит ООН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324994/
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