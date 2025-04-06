7 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

10.00-17.00 — переулок Майкопский, улица Юнусалиева, 4, 6, 9, 10, 19, 24, 61, 65, 77, 79;

9.30-17.30 — отрезки улиц Керамической, Фрунзе, Кирова, Огонбаева, Алма-Атинской, микрорайон «Аламедин-1», 85, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Иссык-Кульская, Оберон, Кара-Жыгач);

9.30-11.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Анкара, Каралаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, Бакаева, Ажибека Баатыра, район старого аэропорта, отрезки улиц Толстого, Матыева, Леваневского, переулок Украинский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Жазыйра, Чортекова, Ак-Шыйрак, Жоогазын, Куюкова), «Тынчтык», улица Тыныстанова, 171, отрезки улиц Лумумбы, Костромской, улица Молодая Гвардия, 171, 173, улица Полевая-1 (детский сад);

9.00-16.00 — отрезки улиц Жанылык, Жаштык, Курулуш, Ганди, село Нижняя Ала-Арча (переулки Заводской, Средний, улицы Панфилова, Кыргызская);

12.45-17.00 — отрезки улицы Кустанайской, проспекта Дэн Сяопина, улицы Владимирской.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Шоссейная, Ленина, 22-го партсъезда), Беш-Кунгей (улица Подгорная), Константиновка (улица Парковая), Аламедин (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, Заводской тупик, Панфилова, Пионерская, Маяковского, Заводская, Полевая, Алма-Атинская, Первомайская);

9.00-12.00 — село Оскон-Ордо (контур № 154);

12.00-17.00 — село Кашка-Суу (новостройка);