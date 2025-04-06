7 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 10.00-17.00 — переулок Майкопский, улица Юнусалиева, 4, 6, 9, 10, 19, 24, 61, 65, 77, 79;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Керамической, Фрунзе, Кирова, Огонбаева, Алма-Атинской, микрорайон «Аламедин-1», 85, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Иссык-Кульская, Оберон, Кара-Жыгач);
- 9.30-11.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Анкара, Каралаева;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, Бакаева, Ажибека Баатыра, район старого аэропорта, отрезки улиц Толстого, Матыева, Леваневского, переулок Украинский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Жазыйра, Чортекова, Ак-Шыйрак, Жоогазын, Куюкова), «Тынчтык», улица Тыныстанова, 171, отрезки улиц Лумумбы, Костромской, улица Молодая Гвардия, 171, 173, улица Полевая-1 (детский сад);
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Жанылык, Жаштык, Курулуш, Ганди, село Нижняя Ала-Арча (переулки Заводской, Средний, улицы Панфилова, Кыргызская);
- 12.45-17.00 — отрезки улицы Кустанайской, проспекта Дэн Сяопина, улицы Владимирской.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Шоссейная, Ленина, 22-го партсъезда), Беш-Кунгей (улица Подгорная), Константиновка (улица Парковая), Аламедин (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, Заводской тупик, Панфилова, Пионерская, Маяковского, Заводская, Полевая, Алма-Атинская, Первомайская);
- 9.00-12.00 — село Оскон-Ордо (контур № 154);
- 12.00-17.00 — село Кашка-Суу (новостройка);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара-Балта («Квартал ковровщиков»), село Алексеевка (улицы Фрунзенская, Гречко);
- 9.00-17.00 — села Сосновка (улица Первомайская), Петропавловка (улица Советская), Новониколаевка (улицы Ленина, Крупской);
- 9.00-15.30 — село Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Шабдан (улица Эшимкан), урочище Жел-Арык (кошара), села Ак-Бекет (улица Ворошилова), Жаны-Алыш (улица Норузбай);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Люксембург (улицы Ленина, Советская);
- 9.00-17.00 — село Новопокровка (военная часть);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Восточная, Кирова, вниз по БЧК, Звездная, Урожайная, Прогресс), Чон-Арык (улицы Медералы, Карыбека), Александровка (улица Фрунзе), Сретенка (улицы Центральная, Крупской);
- 13.00-17.00 — село Садовое (улицы Степная, Дзержинского, Кузнечная, Советская);
- 9.00-13.00 — село Садовое (улицы Советская, Фрунзе);
Сокулукский РЭС
- 9.00-19.00 — село Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, Байтика Баатыра, контур № 498, улица Эркин-Тоо, новостройка «Ала-Тоо»);
- 9.00-17.00 — села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Веселая, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Дача, переулок Свободы, улицы Бозжигит, Тукбаш, Жумагул, Урумова), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай, переулок Джаштык), дачи «Ландыш», «Строитель», села Дон-Алыш (улица Дон-Алыш), Конуш (улица Бозжигит), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира, Рысалиева), Сокулук (улица Индустриальная), Нижнечуйское (улицы Фрунзе, Чуйская, Дачная, Киевская, Джамбульская, Саратовская, Токтогула, Тельмана, Зеленая, переулок Зеленый, МТФ, МТФ-2);
- 9.00-14.00 — село Студенческое (улицы Беговая, Намазалы ажы);
- 12.00-17.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Береговая, Фрунзенская, Садовая);
Панфиловский РЭС
- 9.00-16.30 — села Эркин-Сай, Бухара, Эфиронос, Тельман, Кум-Арык, Вознесеновка;
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чолпон (улицы Орозалиева, Садовая), Токтоналиева (улица Молодежная), Ивановка (улицы Ильина, Токмакская, Западная);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — Токмак (улицы Родниковая, Верхне-Луговая, Зеленая, Саадаева, Колхозная, Киргизская, Веселая, Больничная, Жантаева, Дубовицкого, 120);
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Западная, Бугрянка, Космонавтов, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева), Чапай (улица Ленина).