Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 5 апреля 2004 года

Самым теплым в Бишкеке было 5 апреля 2004 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +30,7 градуса.

Самым холодным — 5 апреля 2011-го, когда температура составила −5 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры апреля для столицы составляет 12,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был апрель 2022 года со среднемесячной температурой +17,2 градуса.

Самым холодным — апрель 1955-го со средней температурой +8,6 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 5 апреля в столице дожди с грозами. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью температура опустится до +12 градусов.