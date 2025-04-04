Вдоль Васильевского тракта в Бишкеке вырубили почти 50 карагачей и ив

В муниципальную инспекцию поступил сигнал о незаконной вырубке деревьев в большом количестве по дороге в аэропорт «Манас». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, комиссия, куда вошли сотрудники «Бишкекзеленстроя» и Министерства природных ресурсов, установили глубокую вырубку 49 единиц карагачей и ив. Зафиксирована также несанкционированная санитарная обрезка.

Как стало известно, вырубка проводилась без согласования с профильными ведомствами. Проведен анализ причиненного экологии ущерба. Совершен замер диаметра каждого дерева, экологи предоставят оценку и сумму штрафа, который должен возместить нарушитель.