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Общество

Вдоль Васильевского тракта в Бишкеке вырубили почти 50 карагачей и ив

В муниципальную инспекцию поступил сигнал о незаконной вырубке деревьев в большом количестве по дороге в аэропорт «Манас». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, комиссия, куда вошли сотрудники «Бишкекзеленстроя» и Министерства природных ресурсов, установили глубокую вырубку 49 единиц карагачей и ив. Зафиксирована также несанкционированная санитарная обрезка.

Как стало известно, вырубка проводилась без согласования с профильными ведомствами. Проведен анализ причиненного экологии ущерба. Совершен замер диаметра каждого дерева, экологи предоставят оценку и сумму штрафа, который должен возместить нарушитель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324976/
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