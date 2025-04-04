Минстрой запустил Telegram-бот для проверки законности застройки

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики представило новый сервис — Telegram-чат-бот @minstroy_kg_bot. С его помощью граждане смогут удобно и оперативно получать информацию и пользоваться рядом онлайн-услуг.
Среди ключевых функций бота:
- проверка законности застройки по адресу,
- подача обращений,
- оформление лицензий и сертификатов,
- отправка проектной документации на экспертизу,
- доступ к базе часто задаваемых вопросов и другим сервисам Минстроя.
Чтобы, например, проверить законность застройки, пользователю нужно нажать соответствующую кнопку, ввести адрес интересующего объекта и выбрать подходящий вариант из предложенного списка. Бот выдаст информацию по объекту.
Сервис доступен круглосуточно. Найти его можно по ссылке: @minstroy_kg_bot.