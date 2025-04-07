Внимание! В части Бишкека 8 апреля не будет воды

В Бишкеке 8 апреля 2025 года отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Район отключения, ограниченный улицами:
- река Ала-Арча — линия железной дороги — проспект Жибек Жолу — бульвар Молодой Гвардии;
- бульвар Молодой Гвардии — линия железной дороги — улица Фрунзе — проспект Манаса;
- проспект Дэн Сяопина — река Ала-Арча — улица Боконбаева — улица Кулиева — улица Московская — улица Фучика — улица Казакова.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Запад-2» и на городских водопроводных сетях.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.