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Общество

Внимание! В части Бишкека 8 апреля не будет воды

В Бишкеке 8 апреля 2025 года отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 24.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения, ограниченный улицами:

  • река Ала-Арча — линия железной дороги — проспект Жибек Жолу — бульвар Молодой Гвардии;
  • бульвар Молодой Гвардии — линия железной дороги — улица Фрунзе — проспект Манаса;
  • проспект Дэн Сяопина — река Ала-Арча — улица Боконбаева — улица Кулиева — улица Московская — улица Фучика — улица Казакова.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Запад-2» и на городских водопроводных сетях.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Район, в котором не будет воды

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324971/
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