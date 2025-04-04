О нововведениях для мигрантов рассказали в ЕЭК

В рамках обновления миграционного законодательства в странах Евразийского экономического союза Россия внедряет нововведения, направленные на обеспечение легальности пребывания иностранных граждан. Ключевым элементом этих изменений станет создание цифрового профиля иностранного гражданина, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Что такое цифровой профиль мигранта?

Личные данные: ФИО, дата рождения, гражданство.

ФИО, дата рождения, гражданство. Биометрические данные: Отпечатки пальцев и фотографии, полученные при въезде.

Отпечатки пальцев и фотографии, полученные при въезде. Информация о статусе: Сроки пребывания, тип разрешительного документа.

Согласно разъяснениям ЕЭК, цифровой профиль представляет собой персональную электронную карточку, содержащую основную информацию об иностранном гражданине:

Цифровой профиль будет формироваться двумя основными способами:

Автоматически: После сдачи биометрических данных на границе информация будет поступать в цифровую базу данных. Через личный кабинет: Иностранные граждане смогут взаимодействовать со своим профилем через портал Госуслуг или специальное мобильное приложение для иностранцев, запуск которого планируется.

Преимущества и возможные сложности

Упрощенный доступ к государственным услугам без необходимости личного посещения ведомств.

Ускорение процесса регистрации за счет использования уже имеющихся в профиле данных.

Прозрачность миграционного статуса и своевременное информирование о необходимости продления документов.

Внедрение цифрового профиля по сообщению ЕЭК призвано предоставить мигрантам ряд преимуществ:

Вместе с тем на начальном этапе внедрения системы возможны некоторые трудности: