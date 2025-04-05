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18:30, 05 апреля 2025
, Бишкек -
24.kg
,
Тилебалды ТУКУЕВА
6 апреля: где в Бишкеке отключат свет
18:30, 05 апреля 2025
, Бишкек -
24.kg
,
Тилебалды ТУКУЕВА
В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.
1
Бишкек
9.00-17.00 — жилмассив
«Тынчтык».
Ссылка:
https://24.kg/obschestvo/324967/
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