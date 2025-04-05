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Общество

6 апреля: где в Бишкеке отключат свет

В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.

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Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324967/
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