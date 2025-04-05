Кыргызский театр драмы представил спектакль «Коркут Ата» в Азербайджане

На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра состоялся показ спектакля «Коркут Ата». Постановку азербайджанскому зрителю представил Кыргызский национальный академический театр драмы имени Токтоболота Абдумомунова. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Автором пьесы, написанной по мотивам эпических сказаний тюркских народов, является народный писатель Кыргызской Республики Кайрат Иманалиев. Постановка спектакля осуществлена при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие посетили высокопоставленные гости, включая министра культуры Азербайджана Адиля Керимли. Также на показе присутствовали другие официальные лица, представители творческих кругов, руководство и сотрудники Фонда тюркской культуры и наследия и посольства КР в Азербайджанской Республике.