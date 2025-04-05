В Евразии 107 миллионов человек испытывают нехватку питания

Регион Европы и Центральной Азии демонстрирует более низкие показатели голода и отсутствия продовольственной безопасности по сравнению со среднемировыми, однако ряд стран продолжают сталкиваться с вызовами в этой области. Об этом сообщает пресс-служба ФАО.

Согласно последним данным, распространенность недоедания в регионе Европы и Центральной Азии с 2005 года остается на уровне ниже 2,5 процента, в то время как мировой показатель в 2023-м составил 9,1 процента. Тем не менее проблемы сохраняются: в странах Центральной Азии рацион около 2,3 миллиона человек (примерно 3 процента населения субрегиона) имеет недостаточную энергетическую ценность.

Масштабы проблем неодинаковы и зависят от уровня дохода, социально-экономических факторов, климатических рисков и конфликтов, включая продолжающуюся войну на Украине.

В 2023 году около 11,5 процента населения региона (107,2 миллиона человек) сталкивались с умеренным или острым отсутствием продовольственной безопасности. Этот показатель снизился примерно на 1,5 миллиона человек по сравнению с предыдущим годом. Число людей, живущих в условиях острого отсутствия продовольственной безопасности, также сократилось с 25,8 миллиона в 2022 году до 24,5 миллиона в 2023-м.

За последние два десятилетия регион достиг заметного прогресса в борьбе с такими формами неполноценного питания у детей до пяти лет, как отставание в росте и истощение. Кроме того, распространенность анемии среди женщин в возрасте 15-49 лет в регионе (18,8 процента) значительно ниже общемирового показателя (29,9 процента).

Однако регион сталкивается с растущей проблемой ожирения среди взрослых. В 2022 году этот показатель затронул более 20 процентов населения, превысив средний мировой уровень в 15,8 процента. Распространенность избыточной массы тела у детей в возрасте до пяти лет, хотя и снижается (7,1 процента в 2022 году), все еще превышала общемировой показатель (5,6 процента).

Кроме того, в 2022 году около 64,3 миллиона человек в регионе (6,9 процента населения) не могли позволить себе здоровый рацион питания. Несмотря на это, данный показатель значительно ниже среднего общемирового (35,4 процента).