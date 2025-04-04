Более 640 человек отравились шаурмой в Турции

В Турции в провинции Коджаэли 648 человек получили пищевое отравление после употребления куриного донера. Об этом сообщила пресс-служба администрации провинции.
Сообщается, что пострадавшие обратились в больницу с жалобами на тошноту, лихорадку, рвоту после того, как съели донер в заведении района Керфез.
Группы контроля пищевых продуктов Управления сельского и лесного хозяйства округа Керфез взяли образцы куриного донера на прилавке, готового к продаже, и отправили их в Управление лаборатории контроля пищевых продуктов.
В ходе проверок установили, что результаты испытаний образца куриного донера не соответствовали регламенту микробиологических критериев Турецкого пищевого кодекса.
Администрация провинции заявила, что полиция возбудила уголовное дело против предприятия, двоих владельцев задержали и заведение опечатали.
Отмечается, что 646 человек выписаны из больницы, а у двоих лечение еще продолжается.