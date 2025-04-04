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Общество

Более 640 человек отравились шаурмой в Турции

В Турции в провинции Коджаэли 648 человек получили пищевое отравление после употребления куриного донера. Об этом сообщила пресс-служба администрации провинции.

Сообщается, что пострадавшие обратились в больницу с жалобами на тошноту, лихорадку, рвоту после того, как съели донер в заведении района Керфез.
 
Группы контроля пищевых продуктов Управления сельского и лесного хозяйства округа Керфез взяли образцы куриного донера на прилавке, готового к продаже, и отправили их в Управление лаборатории контроля пищевых продуктов.
 
В ходе проверок установили, что результаты испытаний образца куриного донера не соответствовали регламенту микробиологических критериев Турецкого пищевого кодекса.
 
Администрация провинции заявила, что полиция возбудила уголовное дело против предприятия, двоих владельцев задержали и заведение опечатали.
 
Отмечается, что 646 человек выписаны из больницы, а у двоих лечение еще продолжается.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324944/
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