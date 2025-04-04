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Общество

Кровные родственники. Минздрав намерен упорядочить трансплантацию органов

Минздрав разработал положение о проведении трансплантации органов и/или тканей человека. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Документ упорядочивает процесс проведения пересадки органов у прижизненного донора, то есть живого.

Прижизненный донор — гражданин в возрасте старше 18 лет, находящийся с реципиентом в генетической связи и признанный консилиумом врачей здоровым.

Таким образом, прижизненными донорами могут быть лица, имеющие общих предков с реципиентом до прадедушки и прабабушки:

  • родители;
  • дети;
  • полнородные и неполнородные братья и сестры;
  • дедушка, бабушка;
  • прадедушка, прабабушка;
  • внуки;
  • правнуки;
  • другие кровные родственники.

Перечень органов для трансплантации:

  • почки;
  • печень;
  • гемопоэтические стволовые клетки (костный мозг).

Список может расширяться по мере развития системы трансплантологии.

При пересадке запрещается:

  • принудительное изъятие органа у человека;
  • купля-продажа органов (части органа);
  • изъятие органов у прижизненного донора, являющегося несовершеннолетним или недееспособным лицом (за исключением случаев пересадки костного мозга).

Согласно проекту положения, трансплантация органов разрешена только в следующих государственных организациях здравоохранения:

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  • Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы;
  • Национальный хирургический центр;
  • Национальный центр охраны материнства и детства;
  • Медицинский центр при Ошском государственном университете.

Регистр потенциальных реципиентов и прижизненных доноров будет формироваться в виде электронной базы. Разработка цифровой платформы возлагается на Центр электронного здравоохранения. Регистр в том числе будет включать список заявок с регистрацией доноров и реципиентов; лист ожидания с формированием очередности на трансплантацию с подбором донора и подготовкой к операции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324938/
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