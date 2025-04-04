Кровные родственники. Минздрав намерен упорядочить трансплантацию органов

Минздрав разработал положение о проведении трансплантации органов и/или тканей человека. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
Документ упорядочивает процесс проведения пересадки органов у прижизненного донора, то есть живого.
Таким образом, прижизненными донорами могут быть лица, имеющие общих предков с реципиентом до прадедушки и прабабушки:
- родители;
- дети;
- полнородные и неполнородные братья и сестры;
- дедушка, бабушка;
- прадедушка, прабабушка;
- внуки;
- правнуки;
- другие кровные родственники.
Перечень органов для трансплантации:
- почки;
- печень;
- гемопоэтические стволовые клетки (костный мозг).
Список может расширяться по мере развития системы трансплантологии.
При пересадке запрещается:
- принудительное изъятие органа у человека;
- купля-продажа органов (части органа);
- изъятие органов у прижизненного донора, являющегося несовершеннолетним или недееспособным лицом (за исключением случаев пересадки костного мозга).
Согласно проекту положения, трансплантация органов разрешена только в следующих государственных организациях здравоохранения:
- Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы;
- Национальный хирургический центр;
- Национальный центр охраны материнства и детства;
- Медицинский центр при Ошском государственном университете.
Регистр потенциальных реципиентов и прижизненных доноров будет формироваться в виде электронной базы. Разработка цифровой платформы возлагается на Центр электронного здравоохранения. Регистр в том числе будет включать список заявок с регистрацией доноров и реципиентов; лист ожидания с формированием очередности на трансплантацию с подбором донора и подготовкой к операции.