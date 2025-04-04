Кровные родственники. Минздрав намерен упорядочить трансплантацию органов

Минздрав разработал положение о проведении трансплантации органов и/или тканей человека. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Документ упорядочивает процесс проведения пересадки органов у прижизненного донора, то есть живого.

Прижизненный донор — гражданин в возрасте старше 18 лет, находящийся с реципиентом в генетической связи и признанный консилиумом врачей здоровым.

Таким образом, прижизненными донорами могут быть лица, имеющие общих предков с реципиентом до прадедушки и прабабушки:

родители;

дети;

полнородные и неполнородные братья и сестры;

дедушка, бабушка;

прадедушка, прабабушка;

внуки;

правнуки;

другие кровные родственники.

Перечень органов для трансплантации:

почки;

печень;

гемопоэтические стволовые клетки (костный мозг).

Список может расширяться по мере развития системы трансплантологии.

При пересадке запрещается:

принудительное изъятие органа у человека;

купля-продажа органов (части органа);

изъятие органов у прижизненного донора, являющегося несовершеннолетним или недееспособным лицом (за исключением случаев пересадки костного мозга).

Согласно проекту положения, трансплантация органов разрешена только в следующих государственных организациях здравоохранения:

Читайте по теме Трансплантация органов. В системе помощи после операций есть серьезные проблемы

Бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы;

Национальный хирургический центр;

Национальный центр охраны материнства и детства;

Медицинский центр при Ошском государственном университете.

Регистр потенциальных реципиентов и прижизненных доноров будет формироваться в виде электронной базы. Разработка цифровой платформы возлагается на Центр электронного здравоохранения. Регистр в том числе будет включать список заявок с регистрацией доноров и реципиентов; лист ожидания с формированием очередности на трансплантацию с подбором донора и подготовкой к операции.