Часть улицы в верхней части Бишкека перекроют из-за велопробега 6 апреля

В Бишкеке участок проспекта Абсамата Масалиева от улицы Байтика Баатыра до улицы Чортекова с северной стороны дороги временно перекроют 6 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Данные меры связаны с велопробегом, который стартует в 10.00 с парка Победы имени Д.Асанова. Регистрация для всех желающих продлится с 09.00 до 10.00.

Отмечается, что участники финишируют в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром-детям», где любителей спорта ждет развлекательная программа. Длина кольцевого маршрута составит 5,5 километра.