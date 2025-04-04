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Общество

История, которая объединяет: выставка «Литература Победы» откроется в Бишкеке

На пересечении бульвара Эркиндик и улицы Боконбаева 7 апреля в 15.00 состоится планшетная выставка «Литература Победы». Об этом сообщила пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

Сообщается, что на выставке представят уникальные архивные фотографии, материалы прессы, черновики, дневники и другие документы о жизни и творчестве российских и кыргызских писателей — современников Великой Отечественной войны. Все будет представлено на кыргызском и русском языках.

Куратором выставки выступит известный российский историк, культуролог и просветитель Анна Эспарса.

«Выставка «Литература Победы. История, которая нас объединяет» — это уникальная возможность показать единство народов России и Кыргызстана в борьбе за жизнь и светлое будущее новых поколений. В год 80-летия Победы она расскажет о выдающихся писателях и поэтах наших стран, которые стали героями войны и отразили ее в своем творчестве. Для меня, как автора более 100 выставок в разных городах мира, особенно радостно представить этот проект в центре Бишкека — города, чьи жители внесли огромный вклад в приближение Великой Победы», — отметила автор выставки.

Посетители смогут ближе познакомиться с творчеством Константина Симонова, Чингиза Айтматова, Михаила Шолохова, Кубанычбека Маликова, Юлии Друниной, Жусупа Турусбекова, Мусы Джалиля, Жоомарта Боконбаева и других писателей, знавших о войне не понаслышке и передавших в своих произведениях ее трагедию и героизм. Центральное место в экспозиции занимают стихи.

После торжественного открытия в Русском доме состоится круглый стол «Литература Победы. История, которая нас объединяет» с участием представителей литературных кругов России и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324894/
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