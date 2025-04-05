В Бишкеке 5 апреля гроза. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Жазыйра, Чортекова, Ак-Шыйрак, Жоогазын, Куюкова), «Балбан-Таймаш» (улицы Кустанайская, Балбан-Таймаш-1, -3, -4, -6), улица Фрунзе, 469;

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Кыргызская, Заводская).

У кого намечается той

Жээнбек Кулубаев

Родился 5 апреля 1963 года. Министр иностранных дел КР.

Бакыт Торобаев

Родился 5 апреля 1973 года. Заместитель председателя кабинета министров КР — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ализа Солтонбекова

Родилась 5 апреля 1978 года. Первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции.

Алайбек Алымбаев

Родился 5 апреля 1980 года. Руководитель аппарата Жогорку Кенеша КР.

Памятные даты

Международный день нравственности

25 июля 2019-го Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой учреждена памятная дата, отмечаемая ежегодно 5 апреля.

Известные принципы или правила нравственности (одно из которых именуется «золотым») сформировались давно. Они содержатся и в религиозных нормах, на них выстроены и нормы правовые в том числе. Налицо теснейшая взаимосвязь между различными видами социальных норм, где общей является задача — регулирование отношений между людьми.

Международный день супа

Фото из интернета. Шорпо – национальный кыргызский суп

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского soupe, а оно — от латинского suppa, что в переводе «хлеб, размоченный в отваре или бульоне».

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты.

Люди, которые меняли мир

Родился Тимур Фрунзе

В 1923 году в Харькове родился сын Михаила Фрунзе, летчик-истребитель Тимур Фрунзе.

Совершил девять успешных боевых вылетов. Сбит в районе Старой Руссы. После войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов

Фото из интернета. Сагынбек Ишенов

В 1934 году в Чуйском районе родился художник, режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов.

С 1961-го работал на киностудии «Киргизфильм». В 1977 году возглавил группу художников-мультипликаторов киностудии. Художник-постановщик игрового и анимационного кино. Режиссер первых кыргызских мультфильмов («Цифры спорят», 1977; «Олокон», 1978; «Старик Меке и черный великан», 1979 и других).

Кинохудожник, пионер кыргызской мультипликации, народный артист и заслуженный деятель искусств КР в год своего 80-летия рассказал корреспонденту 24.kg о тревогах и о том, для кого создавался его многолетний труд в Дон-Арыке. Интервью можно прочитать по ссылке.

Родился поэт Александр Никитенко

Фото из интернета. Александр Никитенко

Родился в 1948 году в Душанбе (Таджикистан) в семье служащего. С 1951-го жил во Фрунзе. Работал наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл, редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем журнала «Литературный Киргизстан» (1979-1988), с 1998 года— корреспондент газеты «Вечерний Бишкек», а затем «Моя столица».

Первая его книга стихов «Подсолнух» издана во Фрунзе в 1979-м.

Член Союза писателей СССР (1983), Союза независимых писателей Кыргызстана (1991), Союза писателей Кыргызстана (1993). Занимался переводами кыргызской поэзии, начиная от классика Алыкула Осмонова и до самого молодого тогда члена писательского союза Акбара Рыскулова.

Весной 2014 года в Бишкеке вышли в свет сразу две новые книги стихотворений Александра Никитенко — сборники «Я бета тебя» и «Небо в нас самих». Всего выпустил 20 книг.

Умер в 2014-м.

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