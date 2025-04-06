Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки

8-11 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 12 апреля. Выставка «Живое наследие: Ремесло, соединяющее эпохи»

Выставка объединит мастеров, ценителей культуры и гостей, желающих прикоснуться к наследию кочевых народов. Она предложит посетителям уникальную экспозицию кыргызских ширдаков, панно ручной работы и традиционной юрты, демонстрирующих самобытность национального орнамента и мастерство ремесленников.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-17 апреля. Выставка Бишкекского первоапрельского конкурса

На выставке представлены работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

26 марта — 16 апреля. Выставка «В свободном полете»

Шесть известных в художественной среде женщин объединились в творческий коллектив и создали проект под смелым названием «В свободном полете». На выставке представлены произведения живописи, графики и гобелены ручной работы.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

8-9 апреля. Концерт группы «Ария»

Годы идут, времена и поколения сменяют друг друга, но «Ария», как и 40 лет назад, всегда с нами. Как и прежде, музыканты «летят вдаль», «куют металл», «дают жару», «раскачивают этот мир», «верят в знак удач» и продолжают собирать полные залы преданных поклонников самых разных возрастов.

Promzona.space, 21.00.

9 апреля. Спектакль «Возвращение любви»

Подчиняясь жизненным обстоятельствам, главный герой вынужден прибегнуть к услугам пластического хирурга и изменить лицо. Однако изменившегося до неузнаваемости героя продолжают преследовать так называемые фантомы прошлого. В ролях: Ольга Кабо, Александр Яцко, Евгения Лютая, Антон Эльдаров.

Кыргызский национальный драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

10 апреля. Концерт «Классика при свечах»

При свете тысячи свечей в исполнении струнного квартета, пианино, флейты и саксофона прозвучат мелодии Людовика Эйнауди, Макса Рихтера, группы Beatles и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00, 21.00.

10 апреля. Кинопремьеры

«Айыл өкмөт» (комедия). Глава айыльного округа Таалай живет привычной жизнью. Он хочет продать земли села инвесторам, но для этого ему нужны подписи всех жителей. Однако сельчане против, ведь он далеко не лучший руководитель. Но у Таалая появляется необычный дар — он начинает слышать и читать мысли людей.

«Апаңды бийге чакыр» (драма). Драма «Потанцуйте с мамой» рассказывает о парне Мирбеке, который внезапно узнает, что его маме осталось жить всего десять дней. У него есть время, чтобы успеть попрощаться, понять, что действительно важно, и подарить маме тот танец, о котором она мечтала всю жизнь. Фильм о любви, прощении и ценности каждого момента, проведенного с близкими.

«Дыхание шторма» (триллер). Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

«Новичок» (боевик). Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ, чья жена погибает во время теракта в Лондоне. Однако его начальство затягивает расследование, поэтому Хеллер решает самостоятельно заняться поиском террористов. Так как у героя нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.

«Дроп» (триллер). Овдовевшая мать отправляется на первое за многие годы свидание в элитный ресторан и с облегчением обнаруживает, что ее спутник Генри гораздо обаятельнее и привлекательнее, чем она ожидала. Однако их приятный вечер превращается в настоящий кошмар, когда на ее телефон начинают поступать анонимные угрозы через AirDrop.

«Западня» (ужасы). Этот вечер для Эдди сразу не задался: он решил угнать не ту машину. И владелец роскошного автомобиля Уильям взял закон в свои руки. Теперь Эдди в плену очень опасного человека, и, если он не придумает, как ослабить мертвую хватку самопровозглашенного линчевателя, жить ему останется совсем недолго. Начинается жестокая игра в кошки-мышки, кульминация которой произойдет в самом центре Лос-Анджелеса.

11 апреля. Концерт The Universe of Hans Zimmer

Более 35 музыкантов оркестра и хора исполнят музыку одного из самых известных, популярных и влиятельных кинокомпозиторов современности — Ханса Циммера.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

11 апреля. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

11 апреля. Открытие ф орума молодого кино «Умут»

Сразу после церемонии состоится специальный показ фильма-открытия — «Не плачь, носорог».

Кинотеатр «Ала-Тоо», 14.00.