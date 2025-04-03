Минздрав обратился в Минфин с просьбой повысить зарплату медработникам

В целях дальнейшего повышения заработной платы работников организаций здравоохранения Минздрав направил в Минфин письменное обращение о возможности выделения дополнительных финансовых средств на 2025 год.

«Увеличение зарплаты работников организаций здравоохранения поспособствует улучшению качества медицинских услуг, повышению уровня удовлетворенности работников и снижению оттока специалистов в другие сферы», — подчеркнули в МЗ КР.

В связи с участившимися обращениями относительно начисления заработной платы в ведомстве напомнили: условия оплаты труда работников организаций здравоохранения регулируются постановлением кабинета министров от 30 марта 2022 года № 182.

Зарплата складывается из должностного оклада, надбавок и доплат, гарантированных государством (стаж работы, квалификационная категория, вредность, высокогорье и так далее).

Например, должностной оклад семейного врача на одной ставке составляет 22 тысячи 880 сомов, 20-процентная надбавка за выслугу лет — 4 тысячи 576 сомов, надбавка за высшую квалификационную категорию — 6 тысяч сомов. Таким образом, его гарантированная заработная плата составляет 33 тысячи 456 сомов.

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Должностной оклад врача узкого специалиста на одной ставке составляет 16 тысяч 896 сомов, 10-процентная надбавка за выслугу лет — 1 тысяча 690 сомов, надбавка за первую квалификационную категорию — 4 тысячи сомов, 25-процентная доплата за работу в особых условиях труда — 4 тысячи 224 сома. Итого гарантированная зарплата составляет 26 тысяч 810 сомов.

Кроме гарантированной зарплаты, работники в организациях здравоохранения могут получать дополнительную заработную плату в качестве коэффициента трудового участия (КТУ).

КТУ не является обязательным видом выплат.

«То есть если в организации здравоохранения есть экономия фонда оплаты труда, который формируется за счет вакантных мест, то сэкономленные средства по решению комиссии могут перераспределяться между работниками в качестве КТУ. Эта доплата предусмотрена для стимулирования работников, на которых возложено больше нагрузки и ответственности. Доплаты по КТУ могут ежемесячно варьироваться в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от экономии фонда оплаты труда», — пояснили в Минздраве.

Там уточнили, что работают над оптимизацией порядка оплаты труда и со временем практика получения дополнительной заработной платы в качестве КТУ будет пересмотрена.