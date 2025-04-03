В Нарыне отличников и их родителей будут поощрять заграничными поездками

В Нарынской области школьников, показавших отличные результаты в учебе, будут отправлять в поездки за границу на отдых вместе с родителями. Об этом сообщил полпред президента в регионе Алтынбек Эргешов.

По данным пресс-службы полпредства, финансироваться поездки будут из местных фондов.

«Благодаря последовательной работе местных властей в последние годы удалось повысить уровень образования школьников Нарынской области. Например, на предметной олимпиаде, где раньше регион занимал последние места, в 2023-2024 учебном году он занял третье место по республике. Охват дошкольным образованием достиг 84 процентов, что является наивысшим показателем в стране», — сказал Алтынбек Эргешов.