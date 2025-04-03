На стихийных свалках Маевки установили камеры видеонаблюдения

На территории МТУ «Маевка» установили камеры видеонаблюдения с целью ликвидации несанкционированных стихийных свалок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Камеры установили по следующим адресам в местах стихийных свалок:

перекресток улицы Жапарова и бульвара Молодой Гвардии;

улица Арычная — за скотным рынком «Жантай»;

бульвар Молодой Гвардии, сквер на пересечении с улицей Школьной.

Размер штрафов составляет: за выброс бытового мусора — 5,5 тысячи сомов для физлиц и 17 тысяч — для юрлиц; за выброс производственных и промышленных отходов — 7,5 тысячи сомов для физлиц и 23 тысячи — для юрлиц.