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Общество

На стихийных свалках Маевки установили камеры видеонаблюдения

На территории МТУ «Маевка» установили камеры видеонаблюдения с целью ликвидации несанкционированных стихийных свалок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Камеры установили по следующим адресам в местах стихийных свалок:

  • перекресток улицы Жапарова и бульвара Молодой Гвардии;
  • улица Арычная — за скотным рынком «Жантай»;
  • бульвар Молодой Гвардии, сквер на пересечении с улицей Школьной.

Отмечается, что видеонаблюдение поможет выявлять нарушителей, которые выбрасывают отходы от строительных и швейных цехов. Записи с камер передаются в муниципальную инспекцию мэрии, после чего в отношении нарушителей будут принимать меры в рамках действующего законодательства.

Размер штрафов составляет: за выброс бытового мусора — 5,5 тысячи сомов для физлиц и 17 тысяч — для юрлиц; за выброс производственных и промышленных отходов — 7,5 тысячи сомов для физлиц и 23 тысячи — для юрлиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324846/
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