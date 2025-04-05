В итальянской столице появился первый в Европе памятник Чингизу Айтматову. Монумент, выполненный из каррарского мрамора, установлен в парке «Вилла Грациоли» и стал символом культурной связи между Кыргызстаном и Италией. На церемонии присутствовали дипломаты, представители властей, интеллигенция и соотечественники, для которых творчество писателя остается живым мостом между народами.

Внучка писателя Чинара Айтматова поделилась с 24.kg впечатлениями об этом важном событии.

— Говорят, что все дороги ведут в Рим. Пути каждого уникальны: одни проходят через шумные вокзалы и извилистые улочки, другие — через страницы книг, встречи с интересными людьми и яркие мечты. Моя дорога привела меня к событию, которое стало для меня особенно важным и личным, — открытию памятника моему дедушке Чингизу Айтматову в самом сердце Вечного города.

Должна признаться, что предстоящее путешествие в Рим вызывало во мне особые чувства. Величие этого города, пропитанное многовековой историей, искусством и живой атмосферой уличных музыкантов, всегда манило меня. Однако в этот раз поездка обретала особое значение, ведь впереди ожидала не просто торжественная церемония, а момент, который навсегда останется в моем сердце.

В парке «Вилла Грациоли» в Риме среди зелени кипарисов и ароматных апельсиновых деревьев установлен первый в Европе памятник Чингизу Айтматову. Белый мраморный силуэт писателя, выполненный из каррарского мрамора, словно погружен в глубокие размышления, его взгляд излучает спокойствие и мудрость, заставляя прохожих задуматься: «Кто он?» Этот монумент, соединяющий элементы римской скульптуры и деконструктивизма, является не только данью уважения великому писателю, но и приглашением открыть для себя мир его произведений, наполненных философской глубиной и размышлениями о судьбе человечества.

Читайте по теме В Риме появился памятник писателю Чингизу Айтматову

На церемонии открытия памятника Чингизу Айтматову в римском парке «Вилла Грациоли» присутствовали представители мэрии Рима, Министерства культуры Италии, послы и общественные деятели, интеллигенция. Однако для меня особенно трогательным было видеть наших соотечественников, проживающих в Италии. Они пришли с цветами, воспоминаниями, благодарностью. Кто-то тихо повторял строки из «Буранного полустанка», кто-то вспоминал, как в детстве зачитывался «Материнским полем». В их глазах были те самые тепло и гордость, что объединяет людей, даже если они далеко от родины.

Стоя перед этим памятником, я невольно задумывалась: как прекрасно, что он появился именно здесь, на земле, где когда-то жили такие выдающиеся личности, как Марк Аврелий, Сенека, Юлий Цезарь и Цицерон. Создание этого монумента стало возможным благодаря огромной работе и преданности делу. Таалай Базарбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Италии, не только выдвинул эту идею, но и приложил все усилия для того, чтобы она стала реальностью. Длительные два года переговоров, согласований, поиска подходящего места и преодоления бюрократических препятствий привели к этому знаменательному событию. И вот теперь в самом сердце Италии установлен памятник Чингизу Айтматову — человеку, для которого главным всегда оставался человек.

Особое чувство гордости и трепета охватывает меня, когда думаю о том, что автором памятника Чингизу Айтматову стал наш земляк Алексей Морозов. Родившийся в Бишкеке, он уже много лет живет и работает в Италии. В разговоре с ним он поделился: «Я стремился изобразить Айтматова таким, каким он был при жизни, — человеком, глубоко чувствующим и понимающим мир».

Памятник выполнен из каррарского мрамора — того самого, которым пользовались мастера эпохи Возрождения. Он словно излучает внутренний свет. В этом есть нечто символичное: дедушка всегда был тем писателем, чьи слова не тускнеют с течением времени, а наоборот, становятся ярче, значимее, весомее и глубину которых мы осознаем после обретения мудрости.

Мне было особенно важно и приятно увидеть всех своих соотечественников, которые уделили так много времени, внимания каждому, столько теплых и глубоких слов было сказано, сколько благодарности. Вроде и уезжаем жить за границу учиться, познавать новые миры, но самый большой смысл и вдохновение всегда придает свой, родной, народ, что вызывает столько гордости. Благодарю каждого.

В Риме, в самом сердце Италии, теперь есть особенное место, которое стало нашей поднебесной. Памятник Чингизу Айтматову, установленный в парке «Вилла Грациоли», воплощает связь между двумя культурами и народами. Наши соотечественники, живущие в Италии, теперь могут приходить сюда, приносить цветы и делиться воспоминаниями, укрепляя связь с родиной.

Итальянцы, проходя мимо, останавливаются, интересуются и открывают для себя мир Айтматова, пронизанный духом великих кочевников. Возможно, познавая иной уклад жизни, они смогут иначе взглянуть и на свой собственный.

Самое главное, что теперь кыргызстанцы увидят еще одно подтверждение тому, что путем созидания и трудолюбия можно сделать видными заснеженные горы Кыргызстана даже из далекой Европы. Этот памятник — символ нашей культуры и нашего духа, что способны преодолевать расстояния и объединять народы.

В самом сердце Рима, где переплетаются судьбы народов и вековые истории, возникло новое святилище памяти и благодарности — памятник великому писателю Чингизу Айтматову.

Эта скульптура стала не просто каменным изваянием, но и живым мостом, соединяющим два мира — Кыргызстан и Италию, два континента — Азию и Европу, два народа — кыргызский и итальянский.

Памятник Айтматову — это не просто камень; это мост, соединяющий Кыргызстан и Италию, людей разных стран, культур и поколений. Он напоминает нам всем о вечных ценностях — о доброте, человечности и справедливости.

Особую благодарность хочу выразить послу Кыргызстана в Италии Таалаю Базарбаеву и сотрудникам посольства КР в стране. Их неустанная работа, преданность делу и любовь к родине стали основой для воплощения этой мечты в реальность. Все они вложили душу, время и усилия в этот проект, демонстрируя пример истинного дипломатического мастерства и преданности своему народу.

Человеческий капитал — это наша величайшая ценность. Мы гордимся теми дипломатическими кадрами, которые, работая на благо внешней политики Кыргызской Республики, укрепляют ее позиции на международной арене и способствуют культурному обмену между народами.

Мой дедушка всегда говорил: «Слово должно жить». И его слова обрели новую жизнь в этом памятнике, который теперь стоит в Риме — городе, где история и современность сливаются воедино. Здесь, среди древних руин и современных зданий, зазвучал отголосок кочевого духа нашего народа, напоминая о наших корнях и традициях.

Благодарю всех, кто причастен к этому проекту, кто верил в его осуществление и кто продолжает работать над укреплением связей между нашими народами во благо. Для меня это большая честь — стать частью этого события.