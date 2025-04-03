Построить больницу кыргызско-российской дружбы предложено в Бишкеке

В Бишкеке состоялись консультации между министерствами здравоохранения Кыргызской Республики и Российской Федерации в рамках заседания российско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Фото с сайта МЗ КР. Консультации между министерствами здравоохранения КР и РФ

По данным пресс-центра Минздрава, глава ведомства Эркин Чечейбаев и замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в области охраны здоровья граждан.

Эркин Чечейбаев представил ряд инициатив, направленных на развитие сотрудничества между двумя странами.

Одним из ключевых предложений стало строительство в Бишкеке больницы кыргызско-российской дружбы, которая будет работать по примеру уже успешно функционирующей Кыргызско-Турецкой больницы.

«Создание такого центра позволит не только повысить доступность качественной медицинской помощи, но и станет платформой для подготовки кыргызских специалистов с участием ведущих российских клиник», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, кыргызская сторона предложила активизировать партнерство в области обмена опытом между медицинскими учреждениями, усилить совместную работу по вопросам прослеживаемости лекарств в рамках Евразийского экономического союза и развивать программы подготовки медицинских кадров с участием российских специалистов.