Построить больницу кыргызско-российской дружбы предложено в Бишкеке

В Бишкеке состоялись консультации между министерствами здравоохранения Кыргызской Республики и Российской Федерации в рамках заседания российско-кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
Эркин Чечейбаев представил ряд инициатив, направленных на развитие сотрудничества между двумя странами.
«Создание такого центра позволит не только повысить доступность качественной медицинской помощи, но и станет платформой для подготовки кыргызских специалистов с участием ведущих российских клиник», — подчеркнул чиновник.
Кроме того, кыргызская сторона предложила активизировать партнерство в области обмена опытом между медицинскими учреждениями, усилить совместную работу по вопросам прослеживаемости лекарств в рамках Евразийского экономического союза и развивать программы подготовки медицинских кадров с участием российских специалистов.