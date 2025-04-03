На фестивале молодого кино «Умут», который пройдет с 11 по 14 апреля 2025 года в Бишкеке, особое место займет программа «Молодое документальное кино Казахстана». Мы поговорили со спикером этой программы Айдосом Сейтжаном, режиссером и председателем объединения QazDoc, о том, чем сегодня живет казахстанская документалистика.

- Айдос, расскажите немного о себе и об объединении QazDoc.

- Меня зовут Айдос Сейтжан. Я режиссер, исследователь документального кино, старший преподаватель Казахского национального университета искусств и председатель общественного объединения QazDoc. В начале 2023 года мы создали объединение, чтобы защищать интересы казахстанских документалистов, поддерживать новые имена и развивать культуру документального кино в стране.

- Почему вы решили показать именно фильмы молодых режиссеров из Астаны и северных регионов Казахстана?

- Это был естественный выбор. Меня по-настоящему вдохновили именно эти работы, которые отражают новый взгляд и ощущение свободы. Документальное кино сейчас активно развивается именно в северных регионах, и это очень важный знак.

- В чем главное отличие фильмов северного Казахстана от тех, что традиционно снимаются в Алматы?

- В Алматы сильные традиции, много профессиональной инфраструктуры, но это создает культурную инерцию. На севере страны меньше традиционного давления и больше пространства для экспериментов. Здесь кино часто становится не заявлением, а искренним вопросом к миру и себе.

- Вы говорите, что казахстанское документальное кино переживает «новое рождение». Что это значит?

- Происходит качественный сдвиг: молодые режиссеры начинают откровенно говорить о сложных темах - о ментальном здоровье, семейных травмах, одиночестве и поиске идентичности. Это кино рождается из внутренней необходимости и становится глубоко личным и искренним.

- Какие темы волнуют современных молодых режиссеров?

- Волнуют личные переживания и внутренние состояния: семейное молчание, травмы, изоляция, тревожность, поиск себя. Эти фильмы отражают опыт поколения, которое выросло в независимом Казахстане, но чувствует на себе отголоски прошлого.

- Расскажите подробнее о режиссерах и их фильмах.

- В программе шесть короткометражных фильмов, каждый из которых - уникальный голос. Например, Дильназ Абраимова исследует молчание и подавленную боль, Арман Каиржан - взросление через архивные видеозаписи, Меруерт Акит показывает жизнь женщины с искусственным сердцем. У всех авторов есть общее - искренность и глубокое личное переживание.

- Как вы считаете, важна ли поддержка университетов для развития документального кино?

- Это критически важно. Университет - это среда, где формируется культура наблюдения и рефлексии. Студенты учатся понимать, зачем они снимают и как выразить это языком кино.

- Как зрители реагируют на откровенные темы, такие как психическое здоровье?

- Эти фильмы вызывают сильный эмоциональный отклик. Зрители узнают себя, начинают задумываться о важном. Такие фильмы нужны и важны, потому что создают пространство для открытого разговора.

- Способно ли казахстанское документальное кино заинтересовать международную аудиторию?

- Безусловно, потому что оно говорит на универсальном языке человеческих переживаний. Когда автор честен и искренен, это чувствуется в любой точке мира.