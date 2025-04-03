Чиновникам США, работающим в КНР, запретили вступать в отношения с китайцами

США запретили своим чиновникам, работающим в Китае, вступать в отношения с гражданами КНР. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что частичные «ограничения на любовь» были введены еще летом 2024 года — тогда запретили отношения с гражданами Китая, работающими в посольстве и пяти консульствах США.

В январе за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа посол США в КНР Николас Берн ввел полный запрет на «романтические и сексуальные отношения» с любым гражданином КНР.

Исключение может быть сделано только для тех, кто находился в отношениях до введения запрета — они могут запросить официальное разрешение. Но если им отклонят, придется либо уволиться, либо бросить вторую половинку. Нарушивших запрет принудительно отправят домой.

Новая политика распространяется только на сотрудников США, работающих в посольствах и консульствах на территории Китая. Любить за его пределами пока еще можно.