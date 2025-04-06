Главные признаки инсульта. Как их распознать и на что обращать внимание

В Кыргызстане главный фактор риска инсульта — повышенное артериальное давление. Об этом напоминают в Министерстве здравоохранения.

По его данным, неврологи отмечают, что почти каждый пятый кыргызстанец имеет повышенное давление.

Затем по причинам инсульта идут сахарный диабет, аритмия, ожирение, злоупотребление алкоголем, курение и другие факторы.

В связи с этим врачи предупреждают, что всегда следует контролировать уровень сахара в крови и холестерина. По их словам, также необходимо держать артериальное давление в пределах нормы.

В ведомстве напомнили, что есть простой способ распознать признаки инсульта и быстро отреагировать на возможное нарушение мозгового кровообращения, которое называется УДАР.