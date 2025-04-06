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Общество
Сюжет: Полезные советы

Главные признаки инсульта. Как их распознать и на что обращать внимание

В Кыргызстане главный фактор риска инсульта — повышенное артериальное давление. Об этом напоминают в Министерстве здравоохранения.

По его данным, неврологи отмечают, что почти каждый пятый кыргызстанец имеет повышенное давление.

Затем по причинам инсульта идут сахарный диабет, аритмия, ожирение, злоупотребление алкоголем, курение и другие факторы.

В связи с этим врачи предупреждают, что всегда следует контролировать уровень сахара в крови и холестерина. По их словам, также необходимо держать артериальное давление в пределах нормы.

В ведомстве напомнили, что есть простой способ распознать признаки инсульта и быстро отреагировать на возможное нарушение мозгового кровообращения, которое называется УДАР.

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УДАР расшифровывается так:

1. Улыбка. Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка может быть кривой, одна сторона лица может опуститься.

2. Движение. Попросите человека поднять обе руки. При инсульте одна рука может самопроизвольно опускаться или не подниматься вообще.

3. Артикуляция. Попросите человека произнести простую фразу. Если речь невнятная или затрудненная, это может быть признаком инсульта.

4. Решение. Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, немедленно вызывайте скорую помощь.

Чем быстрее оказана медицинская помощь при инсульте, тем выше шансы на благоприятный исход, поэтому важно действовать немедленно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324011/
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