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Общество

Вспышка эпидемии кори. Чиновники бьют тревогу

В администрации президента с участием всех уполномоченных органов обсудили экстренные меры по борьбе с корью и усилению вакцинации.

Проанализированы тревожные тенденции роста заболеваемости корью, особенно в Бишкеке, Оше, Чуйской и Ошской областях.

Министерству здравоохранения поручено разработать комплексный план неотложных мер по локализации вспышек, усилить мониторинг ситуации и обеспечить достаточные запасы вакцин для оперативного реагирования в регионах.

«По всему региону идет крупная вспышка эпидемии кори. В стране складывается крайне опасная ситуация. Если за весь прошлый год зарегистрировано шесть смертельных случаев, то только за январь и февраль этого года болезнь уже унесла жизни восьми детей. Это недопустимо. Каждый районный руководитель должен бить тревогу и взять ситуацию под личный контроль. Мы обязаны усилить меры по всеобщему охвату вакцинацией. Речь идет о жизни и здоровье наших детей», — подчеркнул замглавы кабмина Эдиль Байсалов.

Профильным министерствам и региональным властям даны конкретные поручения, включая проведение аналогичных заседаний на местах, усиление информационной работы с населением и внедрение дополнительных мер по предотвращению дальнейшего распространения кори.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323160/
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