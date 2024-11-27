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Общество

МЧС внедрило ИИ для предотвращения прорыва высокогорных озер

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызстана сообщили о новой технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет предотвратить прорыв высокогорных озер. Об этом рассказал первый заместитель министра Азамат Мамбетов.

Для предотвращения ЧС, связанных с прорывом озер, используется комбинация прогнозирования, предоставляемого Гидрометеорологической службой, и современных технологий. По прогнозам, предоставляемым на три, пять и семь дней, специалисты могут предсказать возможные угрозы с точностью от 91 до 97 процентов.

Так, например, в случае с озером Зындан, когда произошло повышение объема воды, система позволила избежать наводнения. Сотрудники оперативно перенаправили поток воды, создав временные русла рек, что предотвратило разрушительные последствия для населенных пунктов.

Кроме того, для мониторинга высокогорных озер используются ИИ и космические снимки. Когда увеличивается объем воды, температура или прозрачность озера, система автоматически фиксирует изменения и предупреждает о возможных рисках. Такие озера, как правило, подвержены прорывам из-за ледниково-моренных отложений, которые могут вызвать мощные потоки воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312371/
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