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Общество

На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов

На развитие инфраструктуры национального природного парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов. Об этом сообщает Минприроды.

По данным ведомства, Фонд поддержки развития туризма утвердил бюджет. В 2025 году запланированы работы по улучшению благоустройства территории парка. Ранее фонд «Илбирс» передал парку пять фотоловушек. Дополнительно выделено 306 тысяч 570 сомов на строительство трех экологических навесов для туристов.

Природный парк «Саймалуу-Таш» основан в 2001-м. Он расположен в одноименной местности в долине реки Кугарт южнее села Казарман. Площадь — 32 тысячи гектаров. Объекты охраны — уникальные природные комплексы урочища Кугарт и многочисленные петроглифы, имеющие большую культурную и историческую ценность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311251/
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