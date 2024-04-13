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Общество

В Казахстан отправляется вторая партия гуманитарной помощи от Кыргызстана

Вторая партия гуманитарного груза «Караван помощи» отправляется в Казахстан для пострадавших от паводков. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Гуманитарный груз состоит из местной (Кыргызстан) молочной продукции — 10 тысяч литров кефира, 14,2 тысячи пачек сметаны, по 10 тысяч литров сливочного и растительного масел, 20 тонн голландского сыра, 80 тонн сухого обезжиренного молока.

«Груз собран силами кыргызского народа, а также средства дополнительно выделены из резервного фонда президента», — рассказали в МЧС.

Напомним, 6 апреля организован и отправлен «Караван помощи» в 15 фургонов с 300 тоннами груза. Он распределен между четырьмя областями Казахстана. Ночью с 12 на 13 апреля первая автоколонна «Караван помощи» вернулся в Кыргызстан. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291483/
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