Кыргызстан направил 300 тонн гумпомощи пострадавшим от паводков в Казахстане

Спасатели МЧС Кыргызстана доставят 300 тонны гуманитарного груза для пострадавших от паводков населению Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Гумпомощь «Караван продуктов» организована по поручению президента Садыра Жапарова. Населению поставят масло подсолнечное, сахар, рис, макаронные и кондитерские изделия, а также матрацы, вещи и палатки местного производства.

Колонна с гуманитарной помощью выехала в Казахстан сегодня в 4 утра.

Ранее власти Казахстана сообщали, что большей части территории страны нанесен материальный ущерб весенними паводками. Из мест подтопления эвакуированы 16 тысяч человек, в том числе более 6 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся более 4 тысяч человек.